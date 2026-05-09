Fabbri incendia il pubblico di Firenze e si prende la copertina nel Pegaso Meeting

Una grande giornata, vissuta davanti alla gente di Firenze, la sua città. La stella del pesista e grande tifoso della Fiorentina, Leonardo Fabbri brilla in maniera convincente al Pegaso Meeting di Firenze.

Tre lanci sopra i 21 metri

All’ultimo lancio arriva la miglior misura per il campione europeo e bronzo mondiale con 21,43. Nella serie ci sono anche altri due lanci sopra i 21 metri: 21,17 e 21,00 esatti, in questo suo debutto nella stagione primaverile-estiva.

Gli altri due sul podio

Al secondo posto si è classificato Zane Weir (Fiamme Gialle) con 20,24 mentre terzo è arrivato Lorenzo Del Gatto (Carabinieri, 19,12).