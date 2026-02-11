Fantastico Leonardo Fabbri: il pesista tifoso viola fa la miglior prestazione mondiale dell'anno
Non solo Olimpiadi Invernali: il mondo dello sport è inevitabilmente concentrato sull'evento più importante della stagione, ma c'è un atleta tifoso della Fiorentina che ha sfoderato una prestazione memorabile.
Strepitoso Leonardo Fabbri
Parliamo di Leonardo Fabbri, pesista fiorentino e cuore viola, che sta proseguendo la sua preparazione verso i campionati mondiali di atletica leggera indoor del 2026 in Polonia (a marzo). Dopo il debutto stagionale a Parow, in Sudafrica, il classe '97 si è spostato a Stellenbosch, dove ha scritto un bellissimo record.
Miglior prestazione mondiale
Fabbri realizza un'eccellente lancio di 22,50: è la miglior prestazione mondiale dell'anno fino a questo momento. Un ottimo biglietto da visita verso i prossimi impegni.
