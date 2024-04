È stato inaugurato a Torretta il Palermo City Football Academy, il centro sportivo di proprietà del Palermo realizzato del City Football Group sul progetto dello studio Mazzarella. Fra gli ospiti delle cerimonia inaugurale il presidente della Figc Gabriele Gravina, l'amministratore delegato della lega Serie A Luigi De Siervo.

Le strutture del “Rosa Park”

Il Palermo Cfa è costituito da due campi in erba naturale delle stesse dimensioni del terreno di gioco del Barbera, un campo in erba naturale di dimensioni ridotte per gli allenamenti dei portieri, un corpo principale con uffici, spogliatoi, palestra e sala stampa e una club house. Il centro sportivo sorge su un'area acquistata dal club che era un oliveto, il club ha preservato le piante ricollocando oltre 400 alberi e piantato nuove piante tipiche della macchia mediterranea per un totale di 30 mila metri quadrati di aree verdi.

L'opera del fondo che possiede il Manchester City

A pochi metri dalla cucina della club house è stato realizzato un orto sociale che ospiterà attività didattico sociali in collaborazione con le associazioni benefiche del territorio, in linea con i progetti per la comunità promossi e sostenuti dalla proprietà del City Football Group in tutto il mondo. Lo scrive l'ANSA.