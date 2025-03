Calvarese: "Colombo non sufficiente in Napoli-Fiorentina, visti gli episodi. Manca un rosso per Gudmundsson. E il pestone di Gilmour a Fagioli..."

L'arbitraggio di Colombo in Napoli-Fiorentina è stato tutto sommato ordinario, salvo un paio di episodi che rischiavano di condizionare la gara. Così la pensa l'ex fischietto Giampaolo Calvarese, che a Radio Kiss Kiss si è espresso così: “Sul presunto rigore Ranieri-Lukaku, non fischiare rigore è comprensibile. Soglia d'intervento alta, ma quello è pur sempre un contatto a norma, un corpo a corpo regolare. Ho visto coerenza sulle sue scelte, un po' come Rrahmani su Kean”.

“Colombo da 5 e mezzo. Manca un rosso alla Fiorentina e Fagioli…”

Sul pestone di Gilmour a Fagioli: “Quello è calcio di punizione, il replay è chiaro. Può capitare di perdersi una cosa del genere, finché resta fuori dall'area, soprattutto se sei un arbitro come lui che non fischia molto. Cerca di far giocare il più possibile e su questo concordo con lui. Gudmundsson? Manca il secondo giallo e dunque il rosso. Potrebbe aver perso l'attimo, cerco di interpretare il perché, ma è un errore. Partita comunque tosta da arbitrare. Gli darei 7, ma gli episodi pesano e quindi è 5 e mezzo”.