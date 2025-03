Marelli: "C'è tanto rigore in una trattenuta di Comuzzo su Lukaku. Contatto Rrahmani-Kean sul primo gol del Napoli, ma..."

L'ex arbitro, Luca Marelli, su DAZN si è espresso sugli episodi più controversi che, secondo lui, si sono verificati in Napoli-Fiorentina.

Sullo 0-0, c'è un contatto in area tra Lukaku e Comuzzo. Secondo Marelli, "il difensore viola trattiene l'attaccante con le braccia c'è tanto rigore in questa azione, anche se le trattenute vengono valutate direttamente sul campo dall'arbitro".

Sul gol del vantaggio del Napoli, ha detto che “l'azione inizia con un contatto tra Rrahmani e Kean. Il difensore azzurro si aiuta un po' con le braccia, ma non c'è un chiaro ed evidente errore arbitrale. Comuzzo poi tiene in gioco Lukaku al momento del tiro di Mc Tominay” per cui l'azione è valida da questo punto di vista.

Dopo il gol della Fiorentina, c'è un fallo di Gudmundsson ai danni di Raspadori. I giocatori del Napoli chiedevano una seconda ammonizione dell'islandese. Per Marelli "l'intervento c'è, ma una seconda ammonizione sarebbe stata molto severa".