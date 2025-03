Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è complessivamente soddisfatto per quanto visto a Napoli, anche se è arrivata una sconfitta per i viola.

“Abbiamo giocato contro un Napoli fortissimo - ha dichiarato - peccato per il risultato, ma la squadra ha dimostrato che c'è, ha carattere. Recupereremo giocatori importanti adesso, siamo entrati nella fase clou e giovedì avremo una gara fondamentale e per questo chiediamo il sostegno di tutti”.

E poi: “Questa partita ci dà fiducia e la consapevolezza che siamo un'ottima squadra. Abbiamo tenuto il campo fino alla fine, potevamo pareggiarla. Loro hanno un centrocampo incredibile, ma hanno finito coi crampi mentre noi stavamo andando e abbiamo ritrovato un possesso palla che per noi è fondamentale”.

Infine: “Dobbiamo rimanere calmi e fiduciosi, in campionato è tutto aperto e giovedì ci giochiamo il cammino in coppa. Porteremo rabbia sportiva, voglia di dimostrare che siamo forti e anche di meritare di più di quello che stiamo ottenendo. Sappiamo che ci sono passaggi nel corso di una stagione che non sono esaltanti, ma ho visto il mister fiducioso, ha parlato in una maniera che mi è piaciuta alla squadra. Dobbiamo essere tutti uniti per la ricerca della vittoria”.