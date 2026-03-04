Stadio Franchi, posizionata la seconda maxi trave. Riparte il cantiere: "Lo stop non inciderà sui tempi"

Il cantiere, per quel che riguarda la nuova Fiesole all'interno dello stadio Artemio Franchi, è ripartito.

Seconda maxi trave

E' stata finalmente posizionata la seconda maxi trave, quella che aveva creato l'intoppo il 18 febbraio scorso. Tutto questo a causa di un disallineamento al sistema di ancoraggio tra la parte in calcestruzzo armato e la struttura metallica.

Lo stop in Curva è stato di un paio di settimane, ma stavolta tutto è filato liscio e siamo a due travi posizionate su 14.

Rassicurazioni

Da Palazzo Vecchio intanto arrivano rassicurazioni sul fatto che questo stop di due settimane “non andrà ad incidere sul cronoprogramma finale”. La nuova Fiesole, stando a quest'ultimo, dovrebbe essere completata nella primavera del 2027.

Tra la nuova e la vecchia struttura invece ci saranno un auditorium e uno spazio espositivo.