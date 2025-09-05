Una poltrona per tre a sinistra, come lo scorso anno. Ma stavolta le gerarchie sono chiare per Gosens, Fortini e Parisi

Proprio come l’anno scorso saranno tre i giocatori a contendersi la fascia sinistra (mercati ancora aperti permettendo): Gosens, Fortini e Parisi. E se nella scorsa stagione c’era Biraghi, che poi fu ceduto a gennaio al Torino dopo le sue vane speranze di trovare spazio con Palladino, adesso c'è Fortini.

Gerarchie chiare

A questo giro, scrive il Corriere dello Sport, le gerarchie sono chiare fin da subito, con la possibilità di ruotare in base alla quantità di impegni della Fiorentina.

Gosens e Fortini

Gosens sarà il riferimento titolare. C'è poi Fortini, con l’esterno classe 2006 ha saputo giocarsi bene le proprie carte durante la preparazione estiva nonostante una forma fisica non al top. La sua idea è di guadagnarsi in prospettiva la titolarità. Imparerà al fianco dei compagni più esperti e navigati.

Parisi

C'è poi Parisi, che è rimasto a Firenze dopo voci di mercato che lo vedevano lontano dalla Fiorentina. Adesso tocca a lui alzare il livello delle prestazioni per non rimanere completamente tagliati fuori da Pioli. E poi a gennaio si vedrà.