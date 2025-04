Quaranta giorni da sogno firmati Rolando Mandragora

Ma che finale di stagione sta disputando Rolando Mandragora? Numeri alla mano, il centrocampista è uno dei giocatori più in forma della Fiorentina in questo momento cruciale della stagione. Ma al di là delle statistiche e dei dati, anche le prestazioni del numero 38 viola sono in crescendo.

Quaranta giorni da favola

Dal 13 marzo al 23 aprile. Dal Panathinaikos (in casa) al Cagliari. 40 giorni (sarebbero 41) fantastici per l'ex Torino, che in questo lasso di tempo ha disputato da titolare tutte e 8 le partite a disposizione: 5 in Serie A e 3 in Conference League. Per lui 4 gol messi a segno contro Panathinaikos, Juventus e Celje (andata e ritorno), con anche 2 assist importantissimi siglati: contro il Celje al Franchi e ieri a Cagliari.

Non poteva esserci momento migliore

Mandragora si è preso con forza la maglia da titolare al fianco di Cataldi e Fagioli, diventando nel giro di poche partite indispensabile per Palladino e per la Fiorentina. Si può azzardare a dire che Rolando stia vivendo il miglior momento della sua carriera, sicuramente il più bello (sportivamente parlando) da quando veste la maglia viola. Non poteva esserci momento migliore per dare il meglio di sé, vista l'importanza delle partite che sono state e quelle che arriveranno.

Un leader

E poi Mandragora è uno dei pochi rimasti della vecchia guardia viola. Uno dei pochi rimasti dalla rivoluzione di inizio stagione. Conosce l'ambiente, conosce i tifosi, conosce tutto quello che serve per essere uno dei leader all'interno dello spogliatoio. Un leader non dirompente e dominante, ma un giocatore esperto che sa cosa vuol dire giocare per la Fiorentina. Non è l'unico nello spogliatoio. E si vede. Eccome.