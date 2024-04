Ancora niente Nzola e allora il ballottaggio offensivo è tra i due gol di Kouame e l'improvvisazione di Barak

Non solo i numeri scadenti ma anche la precarietà degli interpreti nel ruolo di centravanti: in vista della gara di domani sera con il Sassuolo, Vincenzo Italiano dovrà scegliere in sostanza tra due interpreti poco avvezzi al ruolo. Uno è il solito Kouame, che a Salerno ha ritrovato il gol dopo sette mesi (secondo in campionato) e l'altro è Barak, un vero improvvisato in quella posizione. E infatti si è visto. D'altronde Belotti non è al meglio e va preservato per la doppia sfida con il Bruges mentre di Nzola si sono perse le tracce.