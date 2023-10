Alla BoboTV, l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato la prestazione della Fiorentina al Maradona contro il Napoli, analizzando in primis la partita della squadra di Italiano in fase difensiva. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha dominato dall’inizio alla fine sotto tutti i punti di vista. Milenkovic andava uno contro uno contro Osimhen, senza troppi problemi. L’hanno mandato 30 volte in fuorigioco, io contro di te. Osimhen, se non fa quell’errore Parisi del rigore, e l’altro errore sulla rimessa laterale Kayode, non la vede mai.

Decideva la difesa come muoversi, una roba incredibile. Questo Bonaventura, secondo me, è il migliore della sua carriera. E infatti è stato chiamato in nazionale. Ha fatto una partita super la Fiorentina dominando in lungo e in largo con azioni, con idee, con personalità. Non gli fregava niente, e aveva il suo giocatore migliore fuori”