"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Andrea Vannucci e Andrea Mantovani

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del momento nero della Fiorentina, reduce da un'altra prestazione deludente a Pisa e ancora a secco di vittorie in campionato, nonché attesa dall'esordio in Conference contro il Sigma Olomuc.

Gli ospiti di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e due graditi ospiti: il consigliere regionale Andrea Vannucci, che farà luce sulla questione stadio, e l'ex difensore di Serie A Andrea Mantovani, che presenterà il suo nuovo libro “Diventa un campione” realizzato in collaborazione con il nostro redattore Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

