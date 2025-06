Con l'annuncio odierno dell'amichevole tra Fiorentina e Nottingham Forest raggiunge quota sette il numero di partite organizzate nel pre-campionato della Fiorentina, fondamentali per testare la rosa da consegnare a mister Pioli la prossima stagione.

Il ritiro della Fiorentina, che anche quest'anno si terrà al Viola Park, durerà dal 14 al 27 luglio e vedrà 3 sfide: la consueta amichevole contro la Primavera, in programma per il 20 luglio, la trasferta a Grosseto prevista il 24 luglio e, il giorno dopo, l'ultima partita al Viola Park contro la Carrarese prima della partenza per la tournèe inglese, nella quale la Fiorentina sarà impegnata fino al 9 luglio.

In questo periodo sono tre le compagini di oltremanica da sfidare: si parte il 3 agosto, contro il Leicester appena retrocesso in Championship, per poi sfidare il 5 agosto il Nottingham Forest, squadra in cui milita l'ex viola Nikola Milenkovic, concludendo col pezzo forte ossia la sfida al Manchester United, in programma il 9 agosto. Di ritorno al Viola Park, ecco che andrà in scena l'ultima amichevole estiva contro la Nazionale Universitaria Giapponese, prevista per giovedì 14 agosto, prima dell'avvio del campionato.