Prima chiamata con l'Argentina Under 17 per un giovanissimo centrocampista della Fiorentina

Si ritroverà oggi la nazionale argentina under 17 per continuare a preparare la partecipazione alla Coppa del Mondo di categoria che si giocherà dal 5 al 27 novembre in Qatar. Tra i convocati per il ritiro c'è anche il nome di Federico Mataran, giovanissimo mediano della Fiorentina classe 2008.

In stagione, con la Fiorentina U17, il giovane argentino ha collezionato 25 presenze, siglando un gol e un assist. In programma per la nazionale argentina giovanile anche un'amichevole con i pari età del River Plate.