Il giornalista del TGR Rai Enzo Baldini è intervenuto a Radio Bruno, parlando della prossima sfida della Fiorentina e anche di Palladino, per poi chiudere su alcuni singoli viola.

‘La Fiorentina si è rinforzata anche meglio del Milan’

“Il Milan battuto all'andata era migliore di quello che la Fiorentina sfiderà domenica prossima, anche perchè aveva Fonseca, allenatore migliore di Conceicao. La Fiorentina si è rinforzata anche meglio del Milan in inverno, con calciatori forti per aiutarla alla corsa all'Europa. La squadra viola è molto italiana e questo è un altro aspetto che influisce tanto”.

‘Palladino? Do per scontato che venga confermato in viola’

"Ho sempre avuto fiducia in Palladino, anche nei momenti più complicati, quando la Fiorentina non vinceva con le piccole. Sta facendo esperienza, ci ha messo qualche settimana in più per chiudere il cerchio, ma la Fiorentina di ora è molto forte e può giocarsela con tutte con ampie chances. Erano anni che non si battevano quasi tutte le più forti. Do per scontato che venga confermato anche senza centrare l'Europa. Ha vinto 8 partite di fila, ha battuto Inter, Juventus e Milan, come si può metterlo in discussione".

"I migliori giocatori sono arrivati nel finale di mercato, sia in estate che gennaio. Chi avrebbe dovuto determinare come Gudmundsson non l'abbiamo visto per un girone intero. Kean è completo, segna in tutti i modi, la Juventus con lui ha commesso un clamoroso errore. Non era arrivato a caso al Psg, a giocare con Neymar e Mbappè".