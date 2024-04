Mandragora: "Primo round speciale, ma al ritorno ci sarà da battagliare. Crediamoci!"

Il match-winner di Fiorentina-Atalanta, Rolando Mandragora, ha deciso l'andata delle semifinali di Coppa Italia grazie ad una rete prodigiosa, frutto di un tiro letteralmente imparabile. Una conclusione che ha battuto anche il quasi-insuperabile Carnesecchi e che lancia la squadra di Italiano con un risultato positivo verso la prossima sfida alla Juventus.

La gioia di Mandragora

L'autore del bellissimo gol ha voluto esprimere la propria gioia attraverso un breve ma significativo post su Instagram, dove ha commentato il successo della Fiorentina, che però non è ancora certa della qualificazione per la finale di Roma.

“Crediamoci!”

“Il primo round è andato ed è stato speciale per me e per tutti noi! Ci sarà da battagliare al ritorno per ottenere qualcosa di ancor più speciale! CREDIAMOCI!” ha scritto Mandragora sui social, a corredo di una carrellata di immagini che ritraggono la festa della serata di ieri: