In conferenza stampa prima del match contro il Monza, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha sfruttato l'occasione anche per mandare un messaggio alla propria squadra alla luce di qualche voce di troppo filtrata verso l'esterno:

“Tutti quelli che sono in rosa devono sentirsi pronti per scendere in campo. Qualcuno è più pronto per quello che richiede la serie A, io mi devo affidare a chi mi dà più certezze. Approfitto di voi per mandare un messaggio ai miei ragazzi: mi intristisce molto che dentro la nostra famiglia escono delle cose che dovrebbero restare all’interno dello spogliatoio”.

E ancora: “Questo ci indebolisce sempre di più, non si pensa alla Salernitana ma in modo individuale. I rapporti di fuori non possono essere più importanti di quello che accade nella nostra famiglia. Voi fate il vostro lavoro e lo fate bene, sono consapevole che funziona così. Ma all’interno bisogna capire l’importanza di mantenere le nostre informazioni senza divulgarle agli altri”.