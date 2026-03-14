La proposta ufficiale entro Pasqua: la Fiorentina è pronta a inviarla al Comune di Firenze. C'è da trattare sulla concessione

Il 2026 deve essere per forza di cose l'anno del dentro o fuori per quanto riguarda la partecipazione della Fiorentina al restyling del Franchi e il forte avvicinamento degli ultimi mesi è sintomatico. L'intenzione del club di entrare nella partita c'è ma va concretizzato al più presto perché entro l'estate la Figc raccoglierà i dati definitivi da presentare alla Uefa per la scelta delle città che ospiteranno Euro 2032.

Il Franchi nuovo è in pole per uno dei cinque slot previsti: serve però la partecipazione del club tramite project financing per accelerare i tempi. E secondo Repubblica la proposta ufficiale dovrebbe arrivare entro Pasqua: la Fiorentina porterebbe in dote gli 85 milioni mancanti. C'è da trattare ancora però sulla concessione, con una distanza ancora importante: 80 anni pretesi dal club, 50 quelli che vorrebbe concedere il Comune.