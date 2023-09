Arrivano buone notizie per Brekalo: tornerà a vestire la maglia della nazionale croata dopo quasi un anno e mezzo

Da poco diramate le convocazioni di Dalic, CT della nazionale croata per i prossimi impegni a ottobre contro Turchia e Galles, gare valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i nomi in lista anche quello di Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina che torna così a vestire la maglia della sua nazionale.

La sua ultima partita con la Croazia risaliva al giugno 2022, in occasione della Nations League.