Benedetto Ferrara: "Ndour in regia è un romanzo di Stephen King, un dettaglio horror dentro un film demenziale"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel commento alla partita di Coppa Italia persa dalla Fiorentina contro il Como, ha scritto: “Che la Coppa non fosse un obiettivo era chiaro, ma riuscire a fare così una figura non era facile. Niente orgoglio, non un filo di amor proprio, solo una lezione di calcio rifilata dal Como a una Fiorentina piccola piccola”.

“L'organizzazione di gioco non fa parte del presente viola”

E poi: “Possiamo dirlo: non se ne salva uno. Gregari, titolari buttati dentro, nuovi arrivi senza molto da dire. Inutile dire che l'organizzazione di gioco non fa parte del presente viola e che dal punto di vista tecnico non c'è stata gara”.

“Ndour in regia…”

E infine: "Ndour in regia è un romanzo di Stephen King. Ma questo è un dettaglio horror dentro un film demenziale.

Stop".