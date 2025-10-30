Il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli ha parlato aTV Play, toccando molti argomenti nella propria analisi dell'attuale intricatissima situazione di casa Fiorentina.

‘Peggior difesa, la squadra non gioca a calcio’

“La Fiorentina ha giocato male e perso, subisce due gol a partita, è la peggior difesa della Serie A e non segna mai. Per il momento ci sono molte possibilità di andare in Serie B. Ci sono squadre più scarse, Lecce, Verona e Pisa ad esempio, ma la Fiorentina non gioca a calcio, è la squadra più brutta della Serie A, gioca in modo ignobile".

‘Commisso non si vede da 7 mesi’

“Ogni stagione è diversa, Kean tutti i palloni che toccava segnava lo scorso anno, ora spesso la passa al portiere, pur con un gioco uguale a quello visto con Palladino. Fagioli può essere un ottimo giocatore, ma ha evidenti limiti psicologici, problemi come i suoi ti restano dentro tutta la vita, al momento è un calciatore inutile. Comuzzo è molto forte ma lo stanno un po' massacrando. Commisso non si vede da 7 mesi ed ha un problema di salute serio, anche se hanno raccontato tutto ed il contrario di tutto, e gli auguriamo pronta guarigione”.