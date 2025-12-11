La Gazzetta dello Sport: Dzeko e Piccoli per il rilancio della Fiorentina
Una pagina sulla Fiorentina la troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 27
Il titolone scelto è: “Viola prove di rilancio”. E ancora: “La Fiorentina cerca in coppa l'occasione per rialzarsi”. Sommario: “Gioca contro la Dinamo Kiev pensando anche alla sfida con il Verona. Vanoli: ”Restiamo uniti, dipende tutto da noi".
La formazione
In taglio basso sulla formazione che vedremo in campo questa sera: “La regia va a Nicolussi Davanti Dzeko-Piccoli”.
