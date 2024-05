L'ex giocatore dell'Olympiakos Georgios Amanatidis si è espresso al giornale greco Sportday riguardo alla finale di Conference League tra la Fiorentina e la squadra ateniese e sui principi tattici del tecnico dei biancorossi Josè Luis Mendilibar: “Immaginate un po' che avrebbe fatto questa squadra se Mendilibar fosse arrivato in panchina ad inizio stagione. Secondo me l'Olympiakos affronterà la finale con una grande mentalità e ottima fiducia”.

“Mendilibar sa dove colpire la Fiorentina”

Poi prosegue: “Il fatto di giocare in Grecia non deve distrarci e creare eccessivo ottimismo, serve restare umili come in tutte le partite precedenti. La Fiorentina solitamente vuole costruire dal basso e credo che Mendilibar cercherà di colpire in quel punto”.

“L'Olympiakos giocherà questa finale in modo molto organizzato”

E sulle tattiche di Mendilibar aggiunge: "Non dimentico le trappole nella parte tattica che ha teso a molte squadre. Ritengo che l'Olympiakos possa affrontare questa partita in maniera molto organizzata. Ho fiducia nell'allenatore".