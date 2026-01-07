Vanoli: "Vi spiego perché Kean parte dalla panchina, ho due attaccanti forti. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN prima della partita contro la Lazio.

"Dobbiano guardare noi stessi"

Vanoli ha dichiarato: "Dobbiamo guardare noi stessi. Eravamo in un periodo positivo, poi la sconfitta di Parma ci ha dato una bella bastonata. Ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi perché abbiamo dei valori".

Su Kean in panchina

E alla domanda perché Piccoli titolare al posto di Kean ha risposto:

"Ho due attaccanti forti. Uno è un top player, Moise, che col Sassuolo ha giocato con delle infiltrazioni e nell'ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui".