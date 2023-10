Singh: "Questo Cukaricki è stato costruito per giocare tre competizioni. Non vediamo l'ora di affrontare la Fiorentina e le altre"

Ai canali del Cucaricki, ha parlato l'ala Luther Singh, intervenendo sui prossimi impegni della squadra serba, che nelle prossime settimane affronterà andata e ritorno la Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole:

“Ci sono molte sfide davanti a noi ed è per questo che la pausa ha significato molto. Abbiamo fatto anche delle mini preparazioni, ma questa squadra è stata costruita per giocare su tre fronti. Per ora, pensiamo solo alla partita contro il Novi Pazar, ma non vediamo l'ora di assistere a tutti questi match anche contro la Fiorentina e le altre. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori di qualità, siamo pronti per tutte le sfide che ci attendono da qui alla fine della prima parte di stagione”