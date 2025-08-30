Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno sull'arrivo di Nicolussi Caviglia e sulle sue considerazioni sul modulo della Fiorentina e i relativi interpreti.

“La Fiorentina si è mossa molto bene sul punto più importante del mercato, ossia tenere i giocatori chiave. Avere Kean con noi vuol dire tanto, ora diventa difficile per lui però, perché riconfermarsi sarà complicato: sono convinto che con Pioli farà bene, abbiamo una squadra più forte dell'anno scorso e il mister sta costruendo una rosa a suo piacere. Un mercato di acquisti funzionali alle richieste dell'allenatore”

“Per alzare il livello a mio parere servono giocatori dalle grandi squadre, e se guardi il mercato della Fiorentina non ne vedi, li abbiamo presi da Empoli, Parma, Venezia, ma sono giocatori di prospettiva, che per me possono far bene. Nicolussi Caviglia ha un qualcosa che nella rosa della Fiorentina manca: a livello tecnico è importante, e lo conosciamo, ma soprattutto ha il tiro dalla distanza e facilità di lancio. Lui è uno che ti fa girare la squadra: il valore aggiunto con lui sono i calci da fermo, e anche per questo è un giocatore utile alla manovra di Pioli. Nel mio centrocampo ideale c'è lui insieme a Sohm e Fagioli, tanta qualità e quantità”

“Fagioli è un giocatore importante, ma insieme a lui ci vogliono interpreti che parlano la sua lingua: se in una partita il mister vuole un giro palla veloce, lui deve avere dei palleggiatori accanto. Ecco perché vedo bene l'arrivo di Nicolussi Caviglia. Ma il suo arrivo può anche liberare Fagioli e spingerlo un po' più in alto, farà comodo anche in fase offensiva. Il suo acquisto non è di quello che infiamma le piazze, ma in questo mercato la società ha agito assieme a Pioli, quindi certamente l'ha voluto il mister”

“Il valore di Piccoli è importante, sono convinto che con lui hai preso un comprimario ottimo per Kean. Trenta milioni di investimento però non ti possono stare in panchina, io li vedo insieme. Vedo Gudmundsson dietro ai due attaccanti per spaccare le partite, e poi tornerei alla difesa a quattro: hai due esterni bassi che spingono, un'ampia scelta sui centrali e il trio di centrocampo che ho già detto, per me questa è artiglieria pesante”