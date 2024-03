Llorente non trattiene l'emozione dopo il gol alla Fiorentina: "Segnare con questa maglia è speciale" - FOTO

Il pareggio della Roma ieri sera contro la Fiorentina, arrivato al quarto minuto di recupero del secondo tempo, è stato il primo gol con la maglia giallorossa, e di fatto il primo in Serie A, di Diego Llorente. E questa mattina lo stesso difensore ha voluto celebrare la gioia per la rete: “Non è stata una partita facile, le cose non sono andate come volevamo, ma la squadra ha saputo soffrire e non ha mollato in nessun momento. Alla fine abbiamo ottenuto un punto molto importante. Personalmente, sono molto contento del gol. Segnare è sempre speciale, ma il primo gol con questo stemma e in un momento così importante lo è ancora di più”.

