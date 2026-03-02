Il Salotto del Calcio in onda stasera: Conference ok, ma torna la Serie A. L'impegno di Udine da non sbagliare

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà ovviamente della partita della Fiorentina, impegnata a Udine contro i bianconeri. Partita importante che arriva in calendario proprio dopo il passaggio del turno in Conference, arrivato contro i polacchi dello Jagiellonia.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Roberto Malotti, allenatore con un passato a Grosseto e Montevarchi, e Francesco Filippelli, personal trainer e tifoso viola. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.