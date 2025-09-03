Si sa, il “Deadline Day” (ultimo giorno di mercato) è estremamente movimentato e tutto è imprevedibile. Così è successo in casa Crystal Palace, partecipante alla Conference League, in una storia che si intreccia con la Fiorentina. Gli Eagles, dopo aver perso un pezzo illustre della rosa come Eberechi Eze (andato all'Arsenal), avevano già salutato anche Marc Guehi, capitano e difensore centrale che si stava dirigendo verso il Liverpool. Ma l'accordo è saltato e il classe 2000 è rimasto in rossoblù.

Come nasce la permanenza di Guehi? Ironia della sorte, Igor incrocia il West Ham

Dietro alla decisione del Crystal Palace di frenare nettamente la trattativa, c'è lo zampino di un ex viola, come riporta il Sun. La squadra allenata da Glasner aveva individuato un sostituto per la difesa, Igor del Brighton. Ma il brasiliano ha cambiato decisione quando sembrava tutto fatto, virando verso… il West Ham. Lui che per la Fiorentina non è propriamente ricordato benissimo per la finale di Praga nel 2023, in occasione del gol decisivo di Bowen; l'ufficialità del suo trasferimento agli Hammers, infatti, è stata riempita di commenti dei tifosi che lo ringraziano ancora per quella finale. Ironia della sorte. Il cerchio si è chiuso, insomma, con la permanenza di Guehi al Crystal Palace, che si è trovato costretto a respingere le avances dei Reds.