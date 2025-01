UFFICIALE: Un difensore della Fiorentina cambia meta in prestito. Nuova avventura a Foggia: "Sono felice e pronto a dare tutto me stesso"

Per il mercato della Fiorentina, c'è una novità riguardante un difensore di proprietà viola. Eduard Dutu era in prestito al Pineto, in Serie C, salvo poi essere stabilmente messo in panchina da ottobre senza trovare più spazio. Così il classe 2001 ha cambiato piazza: resterà a Foggia fino al termine della stagione, è ufficiale.

Dutu al Foggia fino a fine stagione: “Pronto a dare tutto me stesso”

Ecco il comunicato dei rossoneri: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Eduard Dutu che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. […] Ecco le sue prime parole in rossonero: “Sono felice di arrivare a Foggia. Conosco il momento difficile che sta vivendo questa piazza ma sono pronto a dare tutto me stesso”. Benvenuto Eduard”.