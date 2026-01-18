L'ultimo viaggio di Commisso negli States prima della sepoltura. A Firenze una messa in suo ricordo in Duomo. Tutti i dettagli

Fiorentina e Mediacom hanno condiviso i dettagli e le informazioni delle disposizioni per le visite e le esequie di Rocco Commisso, presidente viola deceduto ieri notte a 76 anni negli States.

Camera ardente

Una prima possibilità di visita del feretro sarà possibile farla lunedì 19 dalle 16 alle 20 presso la Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home a Franklin Lakes, nel New Jersey. La visita sarà aperta e possibile, negli stessi orari, anche sabato 20.

Il funerale

La messa funebre si terrà mercoledì alle 10 della mattina americana alla St. Patrick's Cathedral, sulla Fifth Avenue a New York. La sepoltura avverrà il giorno stesso alle ore 13.30 al Maryrest Cemetery & Mausoleum, a Mahwah.

Una messa a Firenze

In Italia, a Firenze, si terrà una messa di commemorazione nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. La data sarà definita in seguito