Reginaldo: "Per Viery non sarà facile l'approccio, in Brasile non abbiamo molta disciplina. Dodô? Un peccato se partisse"

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Reginaldo, che tra i tanti temi toccati ha spiegato anche le difficoltà dall'arrivare in Italia dal Brasile e il possibile approccio di Viery alla Serie A.

Su Viery

"Qui in Italia cambiano completamente tutte le abitudini. Devi fare da solo, devi imparare a fare certe cose. Viery? Per un difensore brasiliano non è facile inserirsi, anche perché nel calcio brasiliano disciplina non ne abbiamo molta. Ci vorrà un po' di tempo ma la Fiorentina ha fatto la scelta giusta".

Su Dodô e non solo

“E' molto forte, se se ne andasse sarebbe una grande perdita. Sa fare bene le due fasi. Grosso? Per me è una buona scelta, ha fatto vedere un bel calcio a Sassuolo lo scorso anno. Kean? Se sta bene può fare grandissime cose. Io gli darei ancora fiducia”.