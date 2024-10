Cabral: "Mi aspettavo di più dalla mia avventura al Benfica. Speravo di arrivare a questo momento con molti più gol fatti"

L'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato a BPlay della sua attuale avventura al Benfica, del quale non si dice pienamente soddisfatto. Queste le sue parole:

“Mi aspettavo di più. Volevo arrivare a questo momento e segnare più gol di quanti ne abbia fatti in altre squadre. Non ho mai avuto un record migliore da festeggiare. Non è un motivo per essere delusi, ma per cercare di fare di più e meglio. Ho segnato con il tacco contro il Salisburgo, che ha portato la squadra in Europa League. È un gol molto speciale”.