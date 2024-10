Quel destro in diagonale in corsa a Lecce tormenta ancora Moise Kean, acciaccato e ancora alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia, non grave ma comunque fastidioso. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sono ore di ansia e provini per lui perché già senza Gudmundsson la Fiorentina perde una bella fetta del suo attacco: se dovesse sommarsi anche Kean, il potenziale viola sarebbe decisamente ridimensionato.

Quasi due giorni pieni di tempo, con l'entusiasmo che soffia alle spalle del viola-azzurro, con Beltran che sarà sicuramente della gara e Kouame che resta ‘in agguato’, pronto a giocarne un'altra da titolare.