Corriere dello Sport-Stadio: Un'eredità pesante raccolta da Vanoli

Redazione
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Senza sosta”. E ancora: “Viola 2-2 a Marassi ma è sempre ultima”. 

Pagina 18

Apertura per: “Viola, qualcosa non basta”. Sottotitolo: “I gol di Gud e Piccoli vanificati dagli errori: il Genoa non si piega”. Di spalla il commento intitolato: “Un’eredità pesante”. 

Pagina 21 

Qui leggiamo le dichiarazioni a cominciare da quelle dell'allenatore che ha detto: “Ci vuole pazienza”. Sottotitolo: “Vanoli: ”Tanti problemi, un punto mi va bene". Poi c'è Piccoli che ha dichiarato: “Indietro dal punto di vista fisico”. 

