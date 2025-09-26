La Roma affronterà la Fiorentina con un'assenza certa. Ma Dybala può ancora recuperare: la situazione
Si avvicina anche Fiorentina-Roma, giornata di campionato in programma domenica prossima, dopo il derby contro il Pisa e il debutto stagionale in gara ufficiale di Conference. Gasperini arriverà a Firenze -per la prima volta in giallorosso- sicuramente con un'assenza, Leon Bailey, ancora indisponibile.
Dybala ce la fa contro la Fiorentina?
Per quanto riguarda Paulo Dybala, invece, ci sono ancora speranze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'argentino resterà out in questo weekend come a Nizza ieri, ma sta intensificando i carichi di lavoro. Lo staff medico di Gasperini sta lavorando con intensità con un obiettivo preciso: avere Dybala per sfidare la Fiorentina.
