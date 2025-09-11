Kospo: "Dzeko si prende cura di me, gli sono grato per tutto. È una vera leggenda"

Nel corso degli ultimi giorni, il difensore della Fiorentina, Eman Kospo, è stato per la prima volta aggregato alla nazionale maggiore bosniaca e ha fatto anche il suo esordio in campo nella partita contro San Marino.

“Un sogno che si avvera”

“Per me è un sogno che si avvera - ha raccontato il giovane giocatore - Avere una possibilità fin dall'inizio e giocare fianco a fianco con questi ragazzi è qualcosa di speciale. Ho dato e darò sempre il massimo, gioco con il cuore e vivo per la Bosnia. Contro l'Austria è stata una partita difficile, ma penso che abbiamo difeso bene e dato tutto quello che avevamo”.

“Edin si prende cura di me”

Compagno di squadra e di Nazionale, Kospo vede in Edin Dzeko un punto di riferimento: "Si prende davvero cura di me e gli sono grato per tutto. Sappiamo tutti chi sia e cosa rappresenta, è una vera leggenda".