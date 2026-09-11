Stroppa costretto a ridisegnare una difesa in emergenza. Chance dal primo minuto per un viola in prestito?
Foto: Venezia FC
Il Venezia si prepara alla sfida contro la Fiorentina in piena emergenza in difesa. Stroppa dovrà quindi ridisegnare la retroguardia e potrebbe fare il suo debutto in campo anche un calciatore di proprietà della società gigliata.
Le assenze
Davvero tante le assenze nella retroguardia dei lagunari: Franjic e Bella-Kotchap, fermato da un problema muscolare, saranno certamente assenti, così come anche Sverko. In dubbio invece il marocchino Halhal, alle prese con un fastidio alla caviglia.
Le scelte di Stroppa
Schingtienne è candidato a giocare sul centrodestra, mentre Moreno spera in una maglia da titolare. L'argentino si gioca il posto con Haps, che potrebbe essere adattato come braccetto, e il nuovo arrivato Juan Jesus.
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