VIDEO FN - Disordini nell'intervallo di Fiorentina-AEK: volano oggetti nel settore ospiti. Entra la celere

Momenti di tensione durante Fiorentina-AEK Atene, quarta giornata di Conference League. All'intervallo, sul risultato di 0-1 in favore dei greci per rete di Gacinovic, le due tifoserie hanno cercato di entrare in contatto.

Tensione tra tifoserie di Fiorentina e AEK

Dal settore ospiti, all'indirizzo della curva Ferrovia -dove c'è il tifo organizzato viola-, sono stati lanciati oggetti, quali pezzi di sanitari, sassi e componenti del bagno del settore, completamente sfasciato dai sostenitori greci. Mentre i tifosi della Fiorentina cercavano di rispondere, è entrata la celere sia in curva Ferrovia, sia nel settore ospiti.

Lanciati oggetti in curva Ferrovia

Questo il video di Fiorentinanews.com: