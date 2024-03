Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la decisione del governo di restituire i 55 milioni del PNRR: “Direi che questo è importante perché consente al Comune e alla Città metropolitana di Firenze di poter concentrare sullo stadio risorse che altrimenti avrebbe dovuto destinare sulla qualificazione urbana, ambientale, la rigenerazione di spazi delle periferie. Quindi a mio giudizio cambia poco la sostanza”.

“Ora il progetto Franchi è più credibile”

"La sostanza - ha aggiunto Giani - è che ci sono 55 milioni che fra Comune e Città di Firenze possono essere concentrati sullo stadio, il che rende sempre più credibile il progetto di ristrutturazione del Franchi portato avanti dal Comune. Questa è una bella notizia, anche io mi sono espresso favorevolmente. Lavorare su quella che è la prospettiva di una riqualificazione dello stadio consente a Firenze di poter essere con le carte in regola per il 2032, quando ci saranno gli Europei in Italia, e conseguentemente fa rientrare Firenze nel circuito di una promozione attraverso lo sport e il calcio del Paese. Quindi è molto importante quello che è avvenuto ieri”.