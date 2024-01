Amrabat continua a guidare il Marocco per tenerlo a punteggio pieno: la Coppa d'Africa per rilanciare se stesso e le speranze di incasso viola

Titolare indiscusso del suo Marocco anche nella seconda gara del girone di Coppa d'Africa: Sofyan Amrabat scenderà in campo dal primo minuti nel match contro la Repubblica Democratica del Congo. Terzetto classico con Ounahi e Amallah per il centrocampista ancora di proprietà viola. E' un torneo quello del continente africano, che potrebbe essere utile a rilanciarlo anche in ottica mercato: la Fiorentina aspetta ed auspica il riscatto del cartellino da parte del Man Utd a fine stagione.