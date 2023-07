Visite mediche in corso per un ormai ex viola: Igor pronto a firmare per De Zerbi

Il difensore centrale Igor lascia Firenze e vola in Premier da De Zerbi: in arrivo milioni importanti per il mercato in entrata della Viola. Secondo quanto riportato da goal.com, si stanno completando in questi minuti le visite mediche di Igor con il Brighton.

Come da accordi, raggiunti definitivamente la scorsa settimana, Igor firmerà un contratto che lo legherà alla squadra biancazzurra fino al 30 giugno 2027. Alla Viola andranno 17 milioni di euro più 3 di bonus più una clausola sulla futura rivendita. Una cifra importante che i Viola potranno reinvestire sul mercato: un vero e proprio tesoretto per potersi rinforzare in alcuni ruoli come l'attacco o la porta.