"Kean è destinato a cambiare squadra: Commisso vuole tenerlo, ma è difficile. E l'ingaggio sarebbe un problema"

Nonostante la sua prima stagione alla Fiorentina non sia ancora terminata (anzi, sta entrando nella fase cruciale), non sembra esserci fiducia sulla permanenza dell'attaccante Moise Kean. Almeno secondo il giornalista Mario Mattioli, che a Tuttomercatoweb.com si esprime così: “Kean è destinato a cambiare squadra. Si capisce che Commisso voglia tenerlo, non c'è dubbio, ma è comunque complicato resistere alle offerte concrete”.

E aggiunge: “Sarebbe un problema anche l'ingaggio: in caso di possibilità di permanenza, chiederebbe sicuramente un sostanzioso aumento. Mi meraviglio di lui perché ha mostrato questa sua enorme voglia di appoggiare la squadra, ha una gran fame calcistica”.