Nel pomeriggio di oggi perde la Fiorentina a Bologna per 1-0, mentre il Verona vince in casa del Parma per 3-2.

Le gare del pomeriggio

La Fiorentina viene battuta dal Bologna con il gol siglato da Odgaard nel secondo tempo, mentre il Verona va a vincere per 3-2 al ‘Tardini’ contro il Parma togliendosi a sorpresa dalle zone calde della classifica.

Come cambia la classifica

Il Bologna allentato da Italiano sale a quota 25, a soltanto tre punti di distanza dalla Juventus, mentre il Verona guidato da Zanetti va a 15 superando il Cagliari.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 37, Napoli 35, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 16, Lecce 16, Parma 15, Genoa 15, Verona 15, Cagliari 14, Como 12, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare.