Valcareggi: “Vanoli non si stacca da certi calciatori, è la sua rovina... Dodô Gud e Fagioli fanno schifo. Viola Park? Non serve a nulla”

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Radio Sportiva, mostrando varie perplessità sulla situazione della Fiorentina, toccando varie tematiche.

‘Tre calciatori viola non devono più giocare’

“Quando Firenze si interrogò sul mercato della Fiorentina, tutti davano 7.5 o 8, ma i voti si danno dopo l’esame, non prima. La Fiorentina oggi è fortemente indiziata per andare in B. Gioca male, ha sfortuna, è indisciplinata come si è visto sul rigore a Sassuolo. In squadra ci sono tre calciatori come Dodô, Fagioli e Gudmundsson che giocano male da un anno: vanno tolti, non devono più giocare, con loro i punti non si fanno, sono tre pippe. La Fiorentina deve fare la lotta sulla quartultima e recuperare terreno, le gare sono tante”.

‘Vanoli non riesce a staccarsi da certi elementi’

“Serve puntare su una difesa forte e non prendere gol, ma sembra che nella rosa ci siano due gruppi ben divisi, e questo non va bene. Ci sono squadre in lotta che sono molto più preparate a non retrocedere, vanno messi dentro calciatori che abbiano voglia di lottare. Vanoli non riesce a staccarsi dai nomi, ed è la sua rovina. Piuttosto bisogna schierare i giovani, così si regalano calciatori, che non portano nulla alla Fiorentina. Il Viola Park? Un centro sportivo che alla fine non serve a nulla, siamo messi male”.