Thiago Motta può sorridere: la Juventus recupera due calciatori importanti per la trasferta di Firenze

In casa Juventus continuano i preparativi per la partita di domenica contro la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, la squadra di Thiago Motta è tornata ad allenarsi questa mattina alla Continassa e per il tecnico ex Bologna arrivano buone notizie dall'infermeria.

Due recuperi importanti

Sia Conceicao sia Savona, infatti, hanno partecipato regolarmente all'allenamento odierno. Entrambi i calciatori hanno lavorato con il gruppo e saranno quindi convocati per la trasferta di Firenze, con possibilità (specialmente per quanto riguarda Conceicao) di essere utilizzati a partita in corso.