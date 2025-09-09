La Fiorentina fa chiarezza sulle condizioni di Gudmundsson: Il report medico dopo l'infortunio in Nazionale

Dopo l’infortunio che ha obbligato il giocatore ad uscire anzitempo dal campo durante l’ultima sfida con la nazionale islandese, pochi minuti fa la Fiorentina ha voluto far luce sulle condizioni fisiche di Albert Gudmudsson: a 4 giorni dalla complicata partita contro il Napoli la situazione del numero 10 viola preoccupa eccome i tifosi gigliati.

Accertamenti

“ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian”.

“Le sue condizioni saranno nuovamente rivalutate nei prossimi giorni”

La nota poi si conclude: “Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazone a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato”.

Per inciso, era e resta in forte dubbio la sua presenza sabato contro il Napoli.