Gonzalez alla Juventus? E' possibile. A patto che un giocatore bianconero vada in direzione opposta

L'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, piace alla Juventus. Su di lui sono concordi i giudizi positivi del DT Giuntoli e del tecnico Thiago Motta.

Gonzalez in bianconero a patto che…

Ma la possibilità di affondare per il giocatore viola, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, è legata all'eventualità di una contemporanea operazione in direzione opposta. In sostanza: Nico sì, ma se la Fiorentina si prende (anche) un giocatore che alla Juve non serve più.

McKennie ma non solo

E il nome di Weston McKennie in questo senso potrebbe cadere a fagiolo. Lo statunitense non ha più un posto in bianconero, sarebbe strategico per Palladino e abbasserebbe di 12 milioni la quota in contanti da investire sull'ala gigliata. Discorso simile, con parametri diversi potrebbe essere fatto con Rugani, Kostic, De Sciglio o qualsiasi altro calciatore che non si sta allenando insieme al gruppo.