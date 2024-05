I cinque ragazzi della Fiorentina tutti titolari nella serata da incubo della Ternana: il Bari ne fa tre e la spedisce in Serie C

Si conclude nel peggiore dei modi la stagione dei cinque ragazzi di proprietà della Fiorentina in prestito alla Ternana. Nel ritorno del playout contro il Bari, in casa, la squadra di Roberto Breda ha infatti incassato un netto 3-0 che significa retrocessione in Serie C.

Bari salvo, Ternana in C

Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Amatucci e Distefano sono partiti tutti dal primo minuto, senza riuscire a incidere. La Ternana è caduta sotto i colpi di Di Cesare, Ricci e Sibilli, dovendo dunque dire addio al campionato cadetto. Si salva invece il Bari, al termine di una stagione decisamente travagliata.