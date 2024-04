"Se la Roma non si fa sentire, De Rossi firmerà per la Fiorentina"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio del futuro di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Queste le sue parole:

"Siamo di fronte a 11 partite in campionato, è un fenomeno calcistico inaspettato e bellissimo. Spero che inizi una storia fantastica, proprio a casa sua. Ha toccato le corde giuste, si sta muovendo bene e mi sorprende perché ci mette il giusto distacco. Ora ai Friedkin serve la penna per farlo firmare. Per me fa bene anche De Rossi ad aspettare per chiedere che tipo di squadra si fa. Per me è la prima scelta della Fiorentina, e se la Roma non si fa sentire firma per loro".